Erste Schätzungen: ITO EN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ITO EN lässt sich voraussichtlich am 01.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ITO EN die Bilanz zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 49,27 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 68,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ITO EN 29,28 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 119,12 Milliarden JPY – ein Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITO EN 114,04 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 123,01 JPY je Aktie, gegenüber 103,82 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 449,40 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 431,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at