Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ITOHAM YONEKYU wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass ITOHAM YONEKYU für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 146,13 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 105,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

ITOHAM YONEKYU soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281,16 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 325,69 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 230,88 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.052,53 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 988,77 Milliarden JPY waren.

