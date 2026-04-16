ITOHAM YONEKYU HOLDINGS Aktie
WKN DE: A2AGEU / ISIN: JP3144500000
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ITOHAM YONEKYU verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ITOHAM YONEKYU wird voraussichtlich am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 9,41 JPY aus. Im letzten Jahr hatte ITOHAM YONEKYU einen Gewinn von 14,68 JPY je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 6,65 Prozent auf 214,97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 230,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 331,14 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 230,88 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1.052,97 Milliarden JPY, gegenüber 988,77 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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