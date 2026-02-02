Itron Aktie

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Itron gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Itron wird voraussichtlich am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,19 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Itron noch 1,26 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 612,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 561,5 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,86 USD, gegenüber 5,18 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 2,36 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,44 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

