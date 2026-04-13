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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Itron stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Itron wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 USD. Dies würde einer Verringerung von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Itron 1,42 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 572,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 607,2 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,03 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,43 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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