Erste Schätzungen: Itron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Itron wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,29 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,47 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Itron in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 566,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 606,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at