Erste Schätzungen: ITT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ITT wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,78 USD je Aktie gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll ITT 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,01 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ITT 929,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,64 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,63 Milliarden USD waren.

