Erste Schätzungen: ITT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ITT wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,92 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,32 Prozent erhöht. Damals waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ITT 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ITT 972,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,80 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at