Erste Schätzungen: Ituran Location and Control gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ituran Location and Control öffnet voraussichtlich am 07.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen, dass Ituran Location and Control für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent auf 70,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 270,6 Millionen USD, gegenüber 245,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at