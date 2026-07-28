Erste Schätzungen: Ituran Location and Control gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ituran Location and Control lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ituran Location and Control die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ituran Location and Control für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 99,8 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD, gegenüber 2,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 409,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 359,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at