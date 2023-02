Erste Schätzungen: Ituran Location and Control mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ituran Location and Control veröffentlicht voraussichtlich am 28.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,520 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ituran Location and Control 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 6,03 Prozent auf 74,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ituran Location and Control noch 70,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 USD, gegenüber 1,65 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 292,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 270,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at