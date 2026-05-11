Erste Schätzungen: Ituran Location and Control stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ituran Location and Control präsentiert voraussichtlich am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,795 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 95,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 86,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,31 USD je Aktie, gegenüber 2,92 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 392,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 359,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at