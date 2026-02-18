Ituran Location and Control LtdSHS Aktie
WKN: 925333 / ISIN: IL0010818685
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ituran Location and Control vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ituran Location and Control wird voraussichtlich am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,752 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ituran Location and Control noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ituran Location and Control nach der Prognose von 1 Analyst 93,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 358,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 336,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
