Ivanhoe Mines Aktie

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WKN DE: A1W4VG / ISIN: CA46579R1047

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ivanhoe Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ivanhoe Mines wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,066 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ivanhoe Mines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 224,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 134,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,217 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,270 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 849,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 617,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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