Ivanhoe Mines Aktie

Ivanhoe Mines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W4VG / ISIN: CA46579R1047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ivanhoe Mines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ivanhoe Mines wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass Ivanhoe Mines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 161,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,188 USD, gegenüber 0,230 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 472,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 55,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ivanhoe Mines Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Ivanhoe Mines Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ivanhoe Mines Ltd 10,73 1,13% Ivanhoe Mines Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen