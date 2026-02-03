Erste Schätzungen: Ivanhoe Mines vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ivanhoe Mines wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass Ivanhoe Mines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 161,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 57,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,188 USD, gegenüber 0,230 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 472,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 55,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at