Erste Schätzungen: Iveco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Iveco öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Iveco für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,050 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Iveco in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,79 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,78 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie, gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 14,64 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 13,43 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at