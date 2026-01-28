Erste Schätzungen: Iveco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Iveco stellt voraussichtlich am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Iveco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,635 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Iveco in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,99 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,56 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 EUR, gegenüber 1,31 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 13,94 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 15,29 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at