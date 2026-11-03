J&J Snack Foods CorpShs Aktie
WKN: 876041 / ISIN: US4660321096
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03.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: J&J Snack Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
J&J Snack Foods wird voraussichtlich am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 410,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 397,8 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,93 USD, gegenüber 3,36 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,51 Milliarden USD im Vergleich zu 1,58 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion Finanzen.net
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