J. FRONT RETAILING Aktie

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WKN DE: A0MYXR / ISIN: JP3386380004

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28.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: J FRONT RETAILING öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

J FRONT RETAILING wird voraussichtlich am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 23,64 JPY. Dies würde einer Verringerung von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem J FRONT RETAILING 31,55 JPY je Aktie vermeldete.

J FRONT RETAILING soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 113,33 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 130,65 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 112,93 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 459,80 Milliarden JPY, gegenüber 445,09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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