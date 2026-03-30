J. FRONT RETAILING Aktie
WKN DE: A0MYXR / ISIN: JP3386380004
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30.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: J FRONT RETAILING stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
J FRONT RETAILING wird voraussichtlich am 14.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass J FRONT RETAILING im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,76 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 17,10 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 123,69 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 112,84 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 160,35 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 451,12 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 441,88 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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