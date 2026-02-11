J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: J M Smucker legt Quartalsergebnis vor
J M Smucker lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird J M Smucker die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,27 USD aus. Im letzten Jahr hatte J M Smucker einen Verlust von -6,220 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD – ein Plus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem J M Smucker 2,19 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,99 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -11,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,06 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
