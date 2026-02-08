J2 Global Aktie
WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: J2 Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
J2 Global wird voraussichtlich am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte J2 Global noch 1,43 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll J2 Global nach den Prognosen von 6 Analysten 416,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 412,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,85 USD, gegenüber 1,42 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,46 Milliarden USD im Vergleich zu 1,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J2 Global Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: J2 Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: J2 Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: J2 Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu J2 Global Inc
Aktien in diesem Artikel
|J2 Global Inc
|28,20
|3,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.