Erste Schätzungen: J2 Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

J2 Global wird voraussichtlich am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte J2 Global noch 1,43 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll J2 Global nach den Prognosen von 6 Analysten 416,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 412,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,85 USD, gegenüber 1,42 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,46 Milliarden USD im Vergleich zu 1,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at