Erste Schätzungen: J2 Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

J2 Global lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 286,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 352,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,07 USD im Vergleich zu 1,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at