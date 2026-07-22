J2 Global Aktie
WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: J2 Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
J2 Global lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 286,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 18,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 352,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,07 USD im Vergleich zu 1,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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