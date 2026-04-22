J2 Global Aktie

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WKN DE: A1JQ41 / ISIN: US48123V1026

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: J2 Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

J2 Global stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,952 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte J2 Global 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 323,5 Millionen USD gegenüber 328,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,56 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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