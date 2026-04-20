Erste Schätzungen: Jackson Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jackson Financial präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,96 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jackson Financial noch -0,480 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 48,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,94 Milliarden USD gegenüber 3,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 23,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,70 Milliarden USD, gegenüber 6,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at