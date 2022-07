Erste Schätzungen: Jackson Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jackson Financial lädt voraussichtlich am 09.08.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2022 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD. Das entspräche einer Verringerung von 75,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,74 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jackson Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 577,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 231,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,51 USD im Vergleich zu 25,38 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,26 Milliarden USD, gegenüber 8,85 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at