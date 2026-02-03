Jackson Financial Aktie
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Jackson Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jackson Financial wird voraussichtlich am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,86 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jackson Financial 4,45 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 753,78 Prozent auf 1,92 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 225,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21,96 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 7,34 Milliarden USD, gegenüber 3,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
