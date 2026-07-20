Erste Schätzungen: Jackson Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jackson Financial lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,72 USD je Aktie gegenüber 2,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 505,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von -471,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Jackson Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,91 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 23,66 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 7,73 Milliarden USD, gegenüber 6,68 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at