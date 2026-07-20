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WKN DE: A3DTNN / ISIN: US46982L1089

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jacobs Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jacobs Solutions lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

12 Analysten schätzen, dass Jacobs Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,25 USD je Aktie, gegenüber 2,38 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 9,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 12,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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