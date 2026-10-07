Jakks Pacific Aktie
WKN DE: A2P89S / ISIN: US47012E4035
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Jakks Pacific vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Jakks Pacific gibt voraussichtlich am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD gegenüber 1,74 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 226,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 211,2 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,860 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 599,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 570,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jakks Pacific Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Jakks Pacific vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Jakks Pacific präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Jakks Pacific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Jakks Pacific Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Jakks Pacific Inc Registered Shs
|24,40
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.