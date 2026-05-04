Erste Schätzungen: James Hardie Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

James Hardie Industries lässt sich voraussichtlich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird James Hardie Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,303 USD aus. Im letzten Jahr hatte James Hardie Industries einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 45,58 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,980 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 4,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,88 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at