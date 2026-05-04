James Hardie Industries Aktie

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WKN: 806951 / ISIN: AU000000JHX1

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: James Hardie Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

James Hardie Industries lädt voraussichtlich am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,303 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 AUD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,42 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,55 Milliarden AUD im Vorjahresquartal.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,10 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 1,50 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,84 Milliarden USD, gegenüber 5,95 Milliarden AUD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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