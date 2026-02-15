James River Group Holdings Aktie
WKN DE: A41S7C / ISIN: US46990A1025
|
15.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: James River Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
James River Group lässt sich voraussichtlich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird James River Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,434 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte James River Group -2,280 USD je Aktie verloren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 153,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 126,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -3,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 606,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 707,6 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
