James River Group Holdings Aktie
WKN DE: A41S7C / ISIN: US46990A1025
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: James River Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
James River Group veröffentlicht voraussichtlich am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,269 USD je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 155,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,3 Millionen USD umgesetzt.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,10 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 615,2 Millionen USD, gegenüber 687,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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