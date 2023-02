Erste Schätzungen: Jamieson Wellness stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jamieson Wellness wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 23.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Jamieson Wellness für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,624 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 54,80 Prozent auf 201,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,52 CAD, gegenüber 1,32 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 556,1 Millionen CAD im Vergleich zu 451,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at