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WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015

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15.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Janover legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Janover wird voraussichtlich am 30.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,1 Millionen USD – ein Plus von 550,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Janover 0,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,280 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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