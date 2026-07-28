Erste Schätzungen: Janover mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Janover veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,335 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 56,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,395 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at