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WKN DE: A40X9V / ISIN: US47100L3015

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Janover präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Janover wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,245 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 206,25 Prozent verringert. Damals waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Janover in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1106,90 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,030 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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