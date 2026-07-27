Janus Parent Aktie
WKN DE: A3CRY6 / ISIN: US47103N1063
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Janus Parent gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Janus Parent öffnet voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,147 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Janus Parent noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Janus Parent nach den Prognosen von 5 Analysten 238,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,522 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 956,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 884,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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