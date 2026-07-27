Janus Parent Aktie

Janus Parent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRY6 / ISIN: US47103N1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Janus Parent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Janus Parent öffnet voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,147 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Janus Parent noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Janus Parent nach den Prognosen von 5 Analysten 238,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,522 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 956,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 884,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Janus Parent Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Janus Parent Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Janus Parent Inc Registered Shs 5,29 0,57% Janus Parent Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen