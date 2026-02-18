Erste Schätzungen: Janus Parent präsentiert Quartalsergebnisse

Janus Parent wird voraussichtlich am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,125 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 217,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 230,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,490 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 875,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 963,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at