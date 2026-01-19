Erste Schätzungen: Japan Airlines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Airlines äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 89,36 JPY. Dies würde einer Verringerung von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Japan Airlines 94,28 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Japan Airlines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 519,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 484,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 289,53 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 245,09 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1.991,49 Milliarden JPY, gegenüber 1.844,10 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at