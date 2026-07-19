Erste Schätzungen: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airlines lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,67 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 60,04 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 471,08 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Japan Airlines für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 514,56 Milliarden JPY aus.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 208,01 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 306,96 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.181,29 Milliarden JPY, gegenüber 2.012,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at