Japan Airlines Aktie
WKN DE: 855181 / ISIN: JP3705200008
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Japan Airlines wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 87,11 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 90,07 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,16 Prozent auf 564,92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airlines noch 512,84 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 208,95 JPY aus. Im Vorjahr waren 306,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2.197,48 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.012,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Japan Airlines Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Japan Airlines gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Japan Airlines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Japan Airlines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Japan Airlines Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Japan Airlines Co Ltd
|16,04
|-3,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.