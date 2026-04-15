Japan Airlines Aktie
WKN DE: 855181 / ISIN: JP3705200008
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Airlines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Japan Airlines wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 47,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 36,63 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 490,17 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 283,39 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 245,09 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.005,80 Milliarden JPY, gegenüber 1.844,10 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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