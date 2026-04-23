Japan Airport Terminal Aktie

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WKN: 880957 / ISIN: JP3699400002

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Japan Airport Terminal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Airport Terminal präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 44,22 JPY. Dies würde einer Verringerung von 52,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Japan Airport Terminal 93,85 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Japan Airport Terminal in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 74,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 68,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 276,34 JPY, gegenüber 295,61 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 293,73 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 269,92 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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