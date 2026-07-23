Japan Airport Terminal Aktie
WKN: 880957 / ISIN: JP3699400002
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Airport Terminal stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Japan Airport Terminal präsentiert in der voraussichtlich am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 82,12 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Japan Airport Terminal ein EPS von 67,51 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 73,43 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 69,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 275,96 JPY je Aktie, gegenüber 313,95 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 299,03 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 289,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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