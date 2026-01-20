Erste Schätzungen: Japan Airport Terminal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Airport Terminal wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 79,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 72,90 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Japan Airport Terminal nach den Prognosen von 4 Analysten 75,56 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,80 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 261,27 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 295,61 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 291,98 Milliarden JPY, gegenüber 269,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

