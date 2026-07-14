Japan Aviation Electronics Industry Aktie

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WKN: 864074 / ISIN: JP3705600009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Japan Aviation Electronics Industry informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Aviation Electronics Industry lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Japan Aviation Electronics Industry die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,15 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,70 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Japan Aviation Electronics Industry 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,39 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Japan Aviation Electronics Industry 51,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 126,18 JPY, gegenüber 104,87 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 237,25 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 227,87 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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