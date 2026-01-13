Erste Schätzungen: Japan Aviation Electronics Industry legt Quartalsergebnis vor

Japan Aviation Electronics Industry lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Japan Aviation Electronics Industry die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 29,85 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,68 Prozent verringert. Damals waren 30,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 56,69 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Japan Aviation Electronics Industry einen Umsatz von 53,00 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 137,09 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 172,05 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 226,54 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 221,64 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at