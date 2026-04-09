Japan Aviation Electronics Industry Aktie
WKN: 864074 / ISIN: JP3705600009
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Japan Aviation Electronics Industry stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Japan Aviation Electronics Industry wird sich voraussichtlich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 45,32 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Japan Aviation Electronics Industry ein EPS von 42,61 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 59,28 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Japan Aviation Electronics Industry einen Umsatz von 55,19 Milliarden JPY eingefahren.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 115,08 JPY je Aktie, gegenüber 172,05 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 225,97 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 221,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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